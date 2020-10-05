Жителей кузбасского города попросили самоизолироваться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Междуреченска призвали горожан минимизировать круг общения и почаще оставаться дома.

Как оказалось, примерно треть от всех заболевших коронавирусом в Междуреченске - а на 5 октября это 1327 человек, у 17 из которых диагноз был поставлен за минувшие сутки, - это люди, которым нет необходимости ежедневно ходить на работу. Пенсионеры и домохозяйки ради собственного здоровья и безопасности родных и близких в ситуации с коронавирусом должны как можно меньше контактировать с окружающими, однако многие продолжают посещать магазины, общаться с друзьями и родственниками.

- Медики и власти города вновь обращаются к горожанам с просьбой минимизировать круг контактных лиц, оставаться дома, а с друзьями и родственниками общаться по телефону, - призвали к добровольной самоизоляции междуреченцев городские власти.

Также в пресс-центре администрации города отметили, что на 5 октября 358 горожан находятся в больницах Новокузнецка, 198 проходят лечение дома. В пульмонологическом отделении города находится 71 пациент.