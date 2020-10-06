Волонтеры ищут записи с регистраторов для поисков женщины. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят откликнуться автомобилистов с видеорегистраторами. Их записи могут помочь в поисках человека.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, их интересуют записи, которые могли быть сделаны автомобильными регистраторами 4 октября с 16.00 до 18.00 в районе СНТ «Черемушки» Междуреченского района, а также в районе железнодорожного вокзала с 17.00 до 19.00.

Напомним, Валентина Сильченко ушла в лес 4 октября и не вернулась. Женщине 76 лет, она имеет рост 150 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза серо-голубые. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно местонахождение пропавшей женщины или вы проезжали на автомобиле в указанное время в указанных местах, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 8-906-989-51-13.