За ночь Новокузнецк завалило снегом Фото: Екатерина РОМАНОВА

Вечером 5 октября в Новокузнецке пошел снег. К утру 6 октября все улицы и дворы завалило снегом.

Снег начался еще вечером 5 октября. Сначала полетели редкие снежинки, потом их сменили густы хлопья, потом – мокрый снег вперемешку с дождем. И так – до самого утра. А утром 6 октября уже все улицы и дворы оказались завалены снегом. Согласно народным приметам, постоянный снежный покров установится через месяц после первого снега. Так что к 6 ноября в Кузбасс должна прийти настоящая зима.

Автомобилистам в этот день следует быть особенно осторожными в изменившихся погодных условиях. Выбирая скорость, нужно учитывать состояние дорожного полотна.

Автомобилистам следует быть особенно осторожными Фото: Екатерина РОМАНОВА

Напомним, ранее синоптики прогнозировали снег, дожди, гололед. При этом по югу в течение вторника, 6 октября, пройдут дожди с мокрым снегом и снег. В течение недели погода не изменится.

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