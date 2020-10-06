Два человека погибли в ДТП в Кузбассе Фото: Иван ВИСЛОВ

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек, произошло накануне в Кузбассе. Два автомобиля столкнулись около полуночи на автодороге «Сибирь».

Сигнал о том, что на 197 километре автодороги «Сибирь» столкнулись два автомобиля, поступил в отдел полиции по Топкинскому району около полуночи. На место ДТП тут же выдвинулись сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

- Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Fuso, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Два человека - 52-летний водитель «Тойоты» и его пассажир, женщина 46 лет, в ДТП получили серьезные травмы. Оба скончались на месте еще до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.