Первый снег в Новокузнецке попал на видео Фото: Екатерина РОМАНОВА

Хлопья снега, летящие с неба, лежащие на машинах и на траве, заполонили ленты соцсетей новокузнечан. В ночь с 5 на 6 октября в южной столице Кузбасса пошел снег.

Первый снег в Новокузнецке горожане снимали на видео и делились кадрами в соцсетях. Многие отмечали, что с нетерпением ждут зиму, чтобы открыть горнолыжный сезон. Не меньшее число горожан отмечало, что, скорее всего, уже во вторник, 6 октября в городе будут отмечать День жестянщика, а на всех станциях техобслуживания выстоятся очереди из желающих сменить летнюю резину на зимнюю.

Снег шел всю ночь, и утром деревья и трава оказались засыпаны им. А вот на тротуарах и проезжей части просто образовались лужи.

Напомним, синоптики обещают по-осеннему холодную погоду в течение всей недели. По данным Кемеровского гидрометцентра, температура воздуха будет опускаться до -7 градусов, ожидаются дожди с мокрым снегом и снег.

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