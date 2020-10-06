В Юрге обустраивают вертолетную площадку. ФОТО: министерство здравоохранения Кузбасса.

В Юрге вовсю идет строительство вертолетной площадки. Она размещена в черте города и относится к Юргинской городской больнице.

Строительство вертолетной площадки в будущем существенно облегчит транспортировку больных к месту приема вертолета. Сейчас завершен этап подготовительных работ. Место, где размещается площадка для посадки вертолетов, расчистили от мусора, произвели отсыпку почвы и сделали необходимую разметку. Также специалисты подготовили пакет необходимой документации. Главврач Юргинской городской больницы Андрей Смирнов подчеркнул, что развитие санавиации играет большую роль в регионе.

- Оно позволит снизить смертность среди населения, получить меньше осложнений при оказании медицинской помощи за счет мобильной и оперативной транспортировки больных в медицинские учреждения, а в сочетании с телемедициной, которая тоже сейчас начинает развиваться, это дает дополнительное преимущество при оказании помощи жителям, — сказал главный врач Юргинской городской больницы Андрей Смирнов.