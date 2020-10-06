Еще четыре пациента скончались от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 6 октября стало известно, что от коронавируса скончались еще четыре пациента. Общее число летальных случаев в области достигло 128.

Как сообщает оперативный межведомственный штаб, у женщины 1938 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1937 года рождения из Новокузнецка также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1959 года рождения из Белова двусторонняя полисегментарная пневмония протекала с сопутствующей онкологической патологией.

У женщины 1955 года рождения из Ленинска-Кузнецкого двустороннюю полисегментарную пневмонию осложнили сахарный диабет и патология сердечно-сосудистой системы.

Также за прошедшие сутки заболевание выявлено у 169 пациентов, общее число заболевших с начала пандемии составило 11 025 человек. Выздоровели 139 пациентов, а всего с середины весны - 7701 человек.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 3196 больных коронавирусом, - сообщили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 2545 человек.

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