Более 11 тысяч человек заболели коронавирусом в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе коронавирусной инфекцией заболело уже свыше 11 тысяч человек. О последних 169 случаях оперштаб сообщил утром 6 октября.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 11 025 человек. Также стало известно, что 139 пациентов выздоровели и покинули стационары. Таким образом, от коронавируса вылечился уже 7701 человек.

К сожалению, пополнилась печальная статистика - скончались еще четыре человека. У женщины 1938 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1937 года рождения из Новокузнецка также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1959 года рождения из Белова двусторонняя полисегментарная пневмония протекала с сопутствующей онкологической патологией. У женщины 1955 года рождения из Ленинска-Кузнецкого двустороннюю полисегментарную пневмонию осложнили сахарный диабет и патология сердечно-сосудистой системы.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 3196 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 2545 человек.

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