Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Кузбасса рассказал, в каких территориях за минувшие сутки выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 11 025 человек.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 41, Новокузнецк - 36, Междуреченск - 30, Киселевск - 14, Белово и Беловский район - по 12, Анжеро-Судженск и Прокопьевск - по шесть, Крапивинский муниципальный округ - четыре, Березовский - три. Также по одному случаю обнаружено в Краснобродском и в Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском и Яйском муниципальных округах.

За минувшие сутки выздоровели 139 пациентов, четверо скончались. На данный момент медицинскую помощь получают 3196 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2545 человек.

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