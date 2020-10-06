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Коронавирус Covid-19

Кемерово стал новым лидером по числу заболевших коронавирусом

Ранее девять дней подряд эту позицию удерживал Новокузнецк
Мария КОЛОСОВА
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Кемерово стал новым лидером по числу заболевших коронавирусом

Кемерово стал новым лидером по числу заболевших коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кемерово на утро 6 октября стал новым лидером по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе. Ранее девять дней подряд эту позицию удерживал Новокузнецк.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 41, Новокузнецк - 36, Междуреченск - 30, Киселевск - 14, Белово и Беловский район - по 12, Анжеро-Судженск и Прокопьевск - по шесть, Крапивинский муниципальный округ - четыре, Березовский - три. Также по одному случаю обнаружено в Краснобродском и в Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском и Яйском муниципальных округах, - рассказали в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии заразились 11 025 человек. За минувшие сутки выздоровели 139 пациентов, четверо скончались. На данный момент медицинскую помощь получают 3196 больных с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2545 человек.

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