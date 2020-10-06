Дорога в обход Кемерова сократит трафик автомобилей на 15 тысяч в сутки Фото: Иван ВИСЛОВ

Дорога, построенная в обход Кемерова, позволит вывести с городских улиц 15 тысяч автомобилей за сутки. Большая часть из них - большегрузы.

В комитете по вопросам промышленности, ЖКХ и имущественных отношений Законодательного собрания Кузбасса прошло совещание, на котором депутаты обсудили проект строительства трассы в объезд кузбасской столицы. В нем приняли участие представители министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, Кемеровского филиала ФКУ «Сибуправтодор», госучреждения «Дирекция автодорог Кузбасса» и регионального штаба Общероссийского народного фронта.

Они напомнили, что сегодня через центр города проходят тысячи транзитных машин, в том числе грузовых, что негативно сказывается на состоянии дорог и экологии.

- Строительство дороги в обход Кемерова позволит вывести с улично-дорожной сети весь транзитный поток, а это более 15 тысяч автомобилей в сутки, больше половины которых - большегрузные, - прокомментировал председатель комитета Владимир Вильчиков. - Транспортным компаниям строительство дороги тоже выгодно - для машин, которые движутся с запада на восток страны, путь сократится примерно на 50 километров.

Напомним, что проект уже получил поддержку на федеральном уровне, сейчас прорабатываются вопросы его финансирования, маршрутов, оптимизация принимаемых технических решений и подготовки технико-экономического обоснования. Депутаты следят за ходом этой работы.

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