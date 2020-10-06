Автоворы-рецидивисты попались в ловушку в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.

Два новокузнечанина выбрали делом своей жизни воровство. Их преступные гастроли удалось прекратить лишь благодаря засаде.

Женщины-водительницы в течение некоторого времени становились жертвами автоворов. Злоумышленники действовали по одной и той же схеме: пока автоледи была в магазине или провожала ребенка в детсад или школу, они при помощи сканера отключали сигнализацию и похищали оставленные в салоне ценные вещи.

Раз за разом ворам удавалось воплотить в жизнь свои преступные замыслы. Больше десяти раз они вскрыли чужие машины, а когда пошли в очередной раз на дело, попали в засаду, устроенную оперативниками. Стражи порядка, заметив преступников, дождались, когда те вскроют автомобиль, возьмут деньги и банковские карты, а потом задержали их. Позже оказалось, что мужчины неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следователем УМВД России по городу Новокузнецку возбуждено 11 уголовных дел. Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

- В адрес МВД России поступила благодарность жителей Новокузнецка, пострадавших от действий злоумышленников. Они выразили искреннюю признательность сотрудникам полиции за высокий профессионализм и безупречное исполнение служебных обязанностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.