ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о гололеде Фото: Иван МАКЕЕВ

Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает об ухудшении погодных условий. На дорогах следует соблюдать осторожность.

Во вторник, 6 октября, по сообщению ведомства, на юге области наблюдается выпадение мокрого снега, местами гололедица. Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности.

- При выпадении осадков ухудшается видимость на дорогах, а также на мокрой и скользкой дороге значительно снижается сцепление шин с поверхностью, что создает определенные трудности при выполнении маневров, увеличивает тормозной путь, - отметили в ГИБДД области.

Водителям настоятельно рекомендуют не превышать скорость, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и боковой интервал.

- Особую осторожность следует проявлять при движении по искусственным сооружениям - мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Также необходимо заранее снижать скорость, проезжая мимо остановок общественного транспорта и при подъезде к пешеходным переходам, - добавили в ведомстве.

За руль стоит садиться, если автомобиль полностью исправен и готов к непогоде. Поездки на дальние расстояния по возможности лучше отложить.

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