Подросток и трое взрослых попали под машины в Новокузнецке. ФОТО: отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции.

В Новокузнецке за один вечер под колесами автомобилей оказались сразу четыре человека: подросток и трое взрослых.

Все четыре ДТП произошли в разных местах, но их объединяет одно: все пешеходы переходили дорогу по пешеходным переходам. В трех случаях ДТП произошло вечером.

Первым под колеса автомобиля попал 13-летний подросток, переходивший проезжую часть улицы Орджоникидзе 5 октября, около 13.50. Ребенок дождался разрешающего сигнала светофора и лишь после этого ступил на проезжую часть. Тем не менее он оказался под колесами автомобиля Hyundai.

Еще три ДТП произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. Около 19.40 33-летний пешеход оказался под колесами автомобиля Toyota на переходе на улице Кирова. Буквально через 15 минут автомобиль Daewoo сбил 64-летнюю женщину на переходе на улице Зорге. А в 20.20 «Лада Приора» сбила и травмировала 35-летнего мужчину.

- По предварительным данным, в причинах совершения дорожно-транспортных происшествий усматривается нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, - сообщает отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции. - По всем фактам ДТП проводятся расследования, в ходе которых будут установлены все обстоятельства и степень вины каждого из участников происшествий.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем участникам движения о том, что в межсезонье нужно быть особенно внимательными на дорогах. Автомобилистам - соблюдать скоростной режим и пропускать пешеходов. Пешеходам - каждый раз убеждаться, что водители их пропускают. По возможности - носить одежду со светоотражающими элементами.