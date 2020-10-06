В Кузбассе 11-летний мальчик ушел гулять и пропал Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе 11-летний мальчик ушел из дома без разрешения и пропал без вести. Его мать в этот момент занималась младшим ребенком.

Обращение поступило в дежурную часть полиции Березовского в понедельник, 5 октября, около 23.00. О пропаже сына сообщила местная жительница. Она, находясь дома, купала младшего ребенка, а в это время старший ушел на прогулку и исчез, родители безуспешно искали его несколько часов, после чего обратились к правоохранителям.

- Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Патрульные наряды проверили дворы и улицы, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили друзей и одноклассников юного березовчанина, обследовали возможные места его появления. В результате в течение часа инспекторы ПДН отыскали школьника, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

С мальчиком провели профилактическую беседу, а затем отвезли к родителям.