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Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк запускает новый кредит «Агростарт» для создания фермерского бизнеса

Воспользоваться новым кредитным предложением Россельхозбанка можно будет уже до окончания 2020 года
Яков КРЫМСКИЙ
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Новый кредитный продукт от Россельхозбанка «Агростарт» предназначен для финансирования создаваемых фермерских хозяйств. Воспользоваться новым кредитным предложением Россельхозбанка можно будет уже до окончания 2020 года.

Роль фермерских хозяйств в России увеличивается. В 1992 году их доля в производстве сельхозпродукции составляла 1 процент. К 2020 году она достигла 14 процентов. Ожидается дальнейший рост показателя.

«Для стимулирования роста сельскохозяйственному бизнесу необходима финансовая поддержка, отвечающая его требованиям. Мы разработали продукт «Агростарт», как и другие наши предложения, опираясь на пожелания многочисленных представителей фермерского сообщества в целом и нашего надежного партнера АККОР в частности. «Агростарт» предназначен для финансирования начинающих фермеров, которые не планируют пользоваться мерами государственной поддержки», – рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Орлова.

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