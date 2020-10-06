Россельхозбанк запускает новый кредит «Агростарт» для создания фермерского бизнеса

Новый кредитный продукт от Россельхозбанка «Агростарт» предназначен для финансирования создаваемых фермерских хозяйств. Воспользоваться новым кредитным предложением Россельхозбанка можно будет уже до окончания 2020 года.

Роль фермерских хозяйств в России увеличивается. В 1992 году их доля в производстве сельхозпродукции составляла 1 процент. К 2020 году она достигла 14 процентов. Ожидается дальнейший рост показателя.

«Для стимулирования роста сельскохозяйственному бизнесу необходима финансовая поддержка, отвечающая его требованиям. Мы разработали продукт «Агростарт», как и другие наши предложения, опираясь на пожелания многочисленных представителей фермерского сообщества в целом и нашего надежного партнера АККОР в частности. «Агростарт» предназначен для финансирования начинающих фермеров, которые не планируют пользоваться мерами государственной поддержки», – рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Орлова.

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Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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