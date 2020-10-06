В Кузбассе запустят новый межрегиональный маршрут до Новосибирска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе запускается новый межрегиональный маршрут до Новосибирска. Автобусы начнут курсировать с 16 октября.

В ГКП «Кузбасспассажиравтотранс» рассказали, что со следующей недели запускается маршрут Белово - Гурьевск - Новосибирск. Автобусы будут отправляться каждый день в 15.05 от Беловского автовокзала, а в 15.50 - от Гурьевской автостанции. Обратно из Новосибирска в Кузбасс автобусы будут выезжать в 8.00.

- Открытие рейса позволит жителям Гурьевска добираться до Новосибирска без совершения пересадок в других городах Кузбасса, - сообщили в учреждении. - Стоимость проезда: от Беловского автовокзала - 982 рубля; от Гурьевской автостанции - 879 рублей.

Пассажирам также напомнили, что продажа билетов и посадка на рейсы по межрегиональным маршрутам осуществляется только на основании документов, удостоверяющих личность.