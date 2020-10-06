Парламент Кузбасса запускает онлайн-опрос общественного мнения «Народный депутат». Фото: Парламент Кузбасса

Опрос анонимный и состоит из 7 вопросов. Кузбассовцам предлагают ответить, знают ли они своих депутатов, из каких источников получают информацию об их работе и какие из них считают наиболее удобными в использовании.

Председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров дал старт опросу и отметил: -Ответы позволят нам определить новые направления для совместной работы с кузбассовцами! Для нас очень значимо мнение каждого!

Принять участие в опросе можно здесь. Время прохождения: 3—4 минуты.