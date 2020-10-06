Кемеровчанин угрожал расстрелять семью из Новосибирска из-за рыбалки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кемерова угрожал убийством семейной паре из Новосибирска из-за рыбы. Инцидент произошел на территории Томской области.

Супружеская пара из Новосибирска рыбачила на реке Обь в Колпашевском районе, когда к ним приблизилось другое судно с агрессивной компанией на борту. Неизвестные потребовали прекратить рыбалку, так как якобы рыбный промысел в этих местах запрещен. В ходе разгоревшегося конфликта один из злоумышленников пригрозил застрелить семью из карабина. Новосибирцы, опасаясь за свою жизнь, попытались уплыть, однако опасная компания их догнала и протаранила лодку.

- Сотрудники транспортной полиции установили личность инициатора конфликта. Им оказался 69-летний житель Кемерова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, - рассказали в УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу. - По результатам предварительного расследования фигуранту предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает за это деяние максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.