В Кузбассе директор промпредприятия скрыл налоги на 25 миллионов рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кузбассе директор компании, занимающейся производством промышленного оборудования, скрыл от налоговой почти 25 миллионов рублей. Против него возбудили уголовное дело.

По версии следствия, с января 2015 по конец декабря 2017 года 59-летний директор коммерческой фирмы уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации. Он включал в налоговые декларации ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость и о понесенных расходах по налогу на прибыль организации. В результате в федеральный бюджет не поступило налогов на сумму 24,9 миллиона рублей. Нарушения обнаружены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области.

- В рамках расследования уголовного дела изъята и изучена финансовая документация предприятия, будет проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Также следствием будут приниматься все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства выясняются.