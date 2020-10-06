На Кузбасс надвигается штормовой ветер до 20 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кузбасс надвигается штормовой ветер до 20 метров в секунду. Он будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в среду, 7 октября. По прогнозам, на регион обрушатся осадки и сильный ветер.

Ночью по региону ожидается -1…-6 градусов, днем потеплеет до 0…+5 градусов. Будет дуть западный ветер с переходом на северо-западный, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 16 метров в секунду, а днем они будут достигать 20 метров в секунду. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем, по сообщению синоптиков, местами будут наблюдаться гололедные явления, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью 7 октября столбики термометра покажут -1…-3 градуса, днем воздух прогреется до +2…+4 градусов. Скорость ветра будет достигать 6-11 метров в секунду, при порывах днем – 17 метров в секунду. Ночью пройдут небольшие, а днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица.

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