«Ростелеком» стал партнером ТВ-проекта «#Открой Кузбасс»

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«Ростелеком» выступил генеральным партнером финальной серии проекта «#Открой Кузбасс» на телеканале «Кузбасс 1».

В выпусках программы ведущие рассказывают о заповедных уголках и интересных туристических маршрутах Кемеровской области.

За время существования проекта «#Открой Кузбасс» его ведущие Юлия Трифонова и Константин Федин объехали всю область. Они показали, что в регионе множество вариантов для путешествий: от Поднебесных Зубьев в Горной Шории до города-музея Мариинска. «Ростелеком» решил поддержать программу, чтобы как можно больше людей увидели красоты Кузбасса.

- В своей работе мы ориентируемся как на клиентов, так и в целом на кузбассовцев, на регион, где мы живем и работаем. Поэтому считаю важным участвовать в таких значимых проектах, - говорит Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала «Ростелекома». - Надеюсь, что благодаря таким программам все больше людей будут выбирать Кузбасс в качестве места отдыха.

Программа «#Открой Кузбасс» пользуется большой популярностью у жителей региона. Вместе с ведущими проекта зрители ныряли с аквалангом и поднимались в горы, гуляли по музею под открытым небом и ездили в гости к хаскам.