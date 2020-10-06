Из Кемерова возобновляются вечерние авиарейсы в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Кемерова вновь будут запущены вечерние авиарейсы в Москву. Самолеты начнут летать по данному направлению скоро, уже в октябре.

С 25 октября из международного аэропорта имени Алексея Леонова вновь по вечерам будут летать самолеты до Москвы. Это подтвердили в справочной службе воздушной гавани. В частности, в расписание «Аэрофлота» внесены перелеты до аэропорта «Шереметьево». Рейс СУ 1457 из столицы Кузбасса будет вылетать в 19.15 по местному времени.

Время самолета в пути составит 4 часа 50 минут. Маршрут будет действовать ежедневно до 27 марта 2021 года.