В Кемерове изменятся схемы движения двух троллейбусов и автобуса Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кемерове из-за ремонтных работ изменится схема движения общественного транспорта. Коррективы будут внесены в два троллейбусных маршрута и один автобусный.

Как сообщили в администрации города, с 21.45 6 октября до 5.30 7 октября в связи с ремонтом водопровода и отключением контактной сети на пересечении проспекта Октябрьского (нечетная сторона) и улицы Соборной движение пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

- троллейбусный маршрут № 7: губернский рынок - д/п «Шалготарьян» - в 21.50 от остановки «Губернский рынок» - улица Карболитовская - проспект Советский - улица 50 лет Октября - проспект Ленина - бульвар Строителей - проспект Химиков - троллейбусное депо;

- отменяются рейсы с отправлением от д/п «Шалготарьян» в 21.53, 22.26 и от остановки «Губернский рынок» в 22.23 и 22.56;

- троллейбусный маршрут № 4: бульвар Строителей - «Азот» - отменяются рейсы с отправлением от остановки «Бульвар Строителей» в 21.01 и от остановки «Азот» в 21.43;

- автобусный маршрут № 182э: железнодорожный вокзал - ж. р. Промышленновский - рейс с отправлением от железнодорожного вокзала в 22.00 по схеме движения: железнодорожный вокзал - проспект Ленина - улица 50 лет Октября - улица Красноармейская - улица Соборная - проспект Ленина - Пионерский бульвар - проспект Октябрьский и далее своим маршрутом до ж. р. Промышленновский. В обратном направлении без изменений.