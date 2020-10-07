Кузбассу выделят более 417 миллионов рублей на модернизацию коммунальных сетей в Белове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительства России выделит Кузбассу более 417 миллионов рублей на модернизацию ветхих коммунальных сетей в Белово. Субсидия поступит в этом году, а в последующие два программа будет продолжена.

Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Полное обновление системы теплоснабжения Белова будет осуществляться по программе «60+», разработанной Минстроем России.

-В соответствии с распоряжением Правительства РФ, только в 2020 году Кузбасс получит субсидию в размере 417,1 миллиона рублей на софинансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры по госпрограмме, - рассказали в администрации правительства Кузбасса. - Средства направят на строительство тепловой сети и реконструкцию участков магистрального водовода в Белово и Беловском районе. Проект будет продолжен в 2021 и 2022 годах.

Сейчас коммунальные сети Белова изношены более чем на 60 процентов. Как ранее отметил губернатор Сергей Цивилев, участие города в программе позволит закрыть шесть неэффективных угольных котельных, расположенных в зонах жилой застройки Белова, а также обновить всю систему централизованного теплоснабжения.