Из Кемерова запустят прямые авиарейсы до Санкт-Петербурга

Из Кемерово запустят прямые авиарейсы до Санкт-Петербурга Фото: Александр ГЛУЗ

Из Кемерова в Санкт-Петербург с 20 ноября запускаются прямые авиарейсы. Об этом сообщили в международном аэропорту имени Леонова.

В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что партнеры расширяют географию и запускают из региона новые авиарейсы. Так, после длительного перерыва возобновляются полеты в Санкт-Петербург! Авиакомпания Nordwind открыла продажу на рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Кемерово - Санкт-Петербург. Полеты планируется выполнять с 20 ноября на воздушных судах Embraer 190 два раза в неделю.

- Вылет рейса N4 149 из Санкт-Петербурга осуществляется по воскресеньям и четвергам в 22.55, прилет в Кемерово - в 7.35 следующих суток. Рейс N4 150 вылетает из международного аэропорта имени Алексея Леонова Кемерова по понедельникам и пятницам в 8.35 и прибывает в аэропорт «Пулково» в 9.40. Для каждого аэропорта указано местное время.