Кузбассовцы смогут увидеть голубую микро-Луну

Кузбассовцы смогут увидеть голубую микролуну Фото: Александр КУЛИКОВ

Кузбассовцы в этом месяце смогут наблюдать редкое природное явление - голубую Луну. Она появится на небе 31 октября.

Хочется сразу сказать, что ничего общего с Борисом Моисеевым и популярным в прошлом клипом предстоящее явление не имеет. Обычно в году бывает 12 полнолуний, но в редких случаях в одном месяце случается не одно, а целых два. Вот второе и называют «голубой Луной». Цвет, тут, кстати, ни при чем - ночное светило будет светить вполне привычно. «Голубая Луна» - это образное название, заимствованное из английского, где устойчивое выражение Once in a Blue Moon («Однажды при голубой Луне») означает что-то крайне редкое.

Как отмечает портал Gismeteo, голубая Луна появляется примерно раз в 2,4 года - в последний раз два полнолуния за один месяц можно было увидеть в 2018 году. В 2020 году это выпало на 2 и 31 октября. В следующий раз два полнолуния за один месяц будут наблюдаться в 2023 году - 1 августа и 31 августа.

Кстати, выпадающее на 31 октября «голубое» полнолуние можно назвать еще и микролунием, так как Луна будет находиться в апогее - максимально удаленной от Земли точке.

Напомним, что еще до голубой Луны можно будет наблюдать не менее интересное космическое явление - противостояние Земли и Марса, которое произойдет 13 октября.

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