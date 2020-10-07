Двух пьяных и буйных кузбассовцев сняли с авиарейса Хабаровск – Новосибирск Фото: Иван МАКЕЕВ

С авиарейса, следующего из Хабаровска в Новосибирск, сняли двух пьяных и буйных жителей Кузбасса. Теперь, возможно, мужчины попадут домой только через пару недель.

В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска поступило сообщение от представителя службы авиационной безопасности. Сотрудник сообщил, что командир воздушного судна, следовавшего по маршруту «Хабаровск- Новосибирск», снял с рейса двух человек.

Прибывшие на место стражи порядка установили, что дебоширами являются двое жителей Кузбасса 37-и и 38-и лет. Мужчины поднялись на борт пьяными, грубо нарушали общественный порядок, громко кричали, оскорбляли нецензурной бранью пассажиров и членов экипажа, а на все сделанные им замечания реагировали вызывающе.

-Сотрудниками транспортной полиции авиапассажиры был доставлены в дежурную часть ЛОП в аэропорту города Хабаровска, - рассказали в УТ МВД России по Дальневосточному Федеральному округу. - В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Им грозит арест сроком до пятнадцати суток.