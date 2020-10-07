Разместивший фото Гитлера на сайте «бессмертного полка» кемеровчанин предстанет перед судом. Фото: Следком России

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении кемеровчанина, который разместил фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Теперь его ждет суд.

По данным следствия, житель областного центра в преддверии Дня Победы-75 разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети интернет фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн». Это рассматривается как одобрение и реабилитация нацизма. В ходе следствия мужчина своей вины не признал, однако следователи установили все обстоятельства совершенного преступления.

- Выводы следствия о виновности основываются на комплексе доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела, - сообщили в Следственном комитете России. - Среди них - результаты компьютерной, портретных и психиатрической судебных экспертиз, показания свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций.

Сейчас уголовное дело со всеми собранными доказательствами передано на рассмотрение в Кемеровский областной суд.

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