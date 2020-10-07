Больницы для пациентов с коронавирусом заполнены почти на 100 процентов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе стремительно заканчиваются места для пациентов с коронавирусом. Более того, увеличивается и число пациентов с тяжелым течением заболевания.

Почти все места в инфекционных больницах заполнены – об этом сообщил председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения регионального заксобрания Глеб Колпинский. По его словам, сложилась непростая ситуация, когда в стационарах практически не осталось свободных мест и их заполненность приближается к 100 процентам.

- Вот был еще открыт у нас пульмонологический стационар в областной больнице на 140 коек, поэтому там пока еще койки есть. В целом количество тяжелых пациентов увеличивается, - приводит слова Колпинского «Комменрсантъ».

Напомним, о сложной ситуации с коечным фондом на прошлой неделе говорила замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. Она сделала акцент на том, что сейчас в больницы стараются принимать только тех, чье состояние действительно вызывает опасение. Тех же пациентов, у кого болезнь протекает в легкой форме, оставляют на амбулаторном лечении. В ковидарии же принимают примерно половину тех, кто попадает в санпропускник.

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