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Двое кузбассовцев прятали наркотики под прикрытием поездов

Оба лишились свободы на пять лет
Екатерина РОМАНОВА
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Двое кузбассовцев прятали наркотики под прикрытием поездов

Двое кузбассовцев прятали наркотики под прикрытием поездов

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Железнодорожное полотно и вокзалы становятся излюбленными местами у наркозакладчиков. Так, в Ленинске-Кузнецком поймали сразу двух мужчин, закапывавших там «клады».

20-летний житель Ленинска-Кузнецкого, студент одного из кузбасских вузов, ходил по железнодорожной насыпи неподалеку от вокзала, что-то закапывал и фотографировал место на телефон. Оперативники линейного пункта полиции решили выяснить, чем же занят молодой человек, и обнаружили у него в сумке свертки, обмотанные цветной изолентой. В общей сложности у него изъяли 53 пакетика с синтетическими наркотиками. Лишь восемь из них молодой человек успел спрятать. Общая масса запрещенного вещества превысила 31 грамм. В отношении молодого человека завели уголовное дело.

Всего через месяц после этого в лесополосе неподалеку от вокзала Ленинска-Кузнецкого стражи порядка обнаружили 30-летнего мужчину, который также занимался странным делом. Увидев полицейских, мужчина тут же что-то спрятал во рту - как оказалось, это были два свертка с наркотиками. Еще 17 свертков он прятал в перчатке. А потом несколько десятков свертков полицейские обнаружили в его машине. Всего было 104 таких пакетика.

- Следователи установили, что транзитный наркокурьер, как и его предшественник, получал через интернет инструкции по реализации разовых доз наркотиков бесконтактным способом, - сообщает пресс-служба ЛУ МВД России по Кемеровской области. - Ленинск-Кузнецкий городской суд приговорил каждого из фигурантов к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Криминал