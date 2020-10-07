Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро 7 октября стало известно еще о трех умерших кузбассовцах, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, с начала пандемии от коронавируса умер 131 человек.

- У мужчин 1960 года рождения из Прокопьевска и 1962 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщает областной оперативный штаб Кузбасса. - У мужчины 1980 года рождения из Тайги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего же за сутки в регионе заболели еще 168 кузбассовцев. Общее число заболевших достигло 11 193 человек. Из них 3277 получают необходимое лечение в инфекционных стационарах. Еще 7835 человек уже выздоровели и выписаны из больниц - о последних 134 случаях стало известно утром 7 октября.

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