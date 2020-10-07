Оперштаб назвал число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На утро 7 октября, по данным, которые предоставил оперативный штаб, в Кузбассе были зафиксированы 168 новых случаев заболевания коронавирусом. А в общем с момента выявления первого случая заболевания в инфекционных стационарах региона оказались 11 193 человека.

Одновременно с тем, как появляются новые заболевшие, появляются и новые выздоровевшие. На утро 7 октября их число достигло 7835 человек с середины марта, а последние 134 случая были зафиксированы сегодня. Одновременно с этим 3277 человек продолжают получать медицинскую помощь в стационарах региона.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2388 человек, - отмечает оперативный штаб. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Вместе с этим растет и печальная статистика. Еще три пациента с коронавирусом скончались. У мужчины 1960 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1980 года рождения из Тайги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.У мужчины 1962 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. В общей сложности с начала пандемии число умерших составило 131 человек.

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