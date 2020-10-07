Названы города с наибольшим числом новых заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Специалисты оперативного штаба назвали города и территории, в которых выявлены новые заболевшие коронавирусом. В очередной раз в лидерах оказался Новокузнецк.

Из 168 жителей региона, у которых за минувшие сутки подтвердился коронавирус, 39 являются жителями Новокузнецка. В общей сложности в этом городе заболели 2287 человек. Еще два человека заболели в Новокузнецком муниципальном округе.

На втором месте по числу новых заболевших - Кемерово. Здесь еще 32 человека оказались на больничной койке. Всего же с начала пандемии коронавирус подтвердился у 2534 человек. В Кемеровском муниципальном округе - два новых заболевших.

У 18 жителей Осинников врачи также обнаружили коронавирус. Общее число заболевших достигло 280 человек.

В Междуреченске число заболевших выросло на 17 человек и сейчас составляет 1368.

По восемь новых заболевших коронавирусом медики зафиксировали в Киселевске и Ленинске-Кузнецком. При этом в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе живут еще два новых пациента с коронавирусом.

По шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Белове и Полысаеве, а в Гурьевском муниципальном округе - еще пять новых заболевших. В Ижморском муниципальном округе тесты на COVID-19 оказались положительными у четырех человек.

По три новых заболевших - в Анжеро-Судженске, Калтане, Прокопьевске, Юрге и Таштагольском муниципальном районе.

Также за минувшие сутки выявлены два новых случая заболевания в Яйском муниципальном округе, а в Тяжинском муниципальном округе и Березовском - еще по одному.

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