Лекарство от коронавируса продают в аптеках Кузбасса за 13 тысяч рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Препарат, который лечит коронавирус, появился в аптеках Кузбасса. Приобрести его можно как по рецепту, так и без него.

Согласно данным аптечного портала в кузбасских аптеках можно приобрести лекарство от коронавируса. Его цена колеблется от 11834 тысячи рублей до 13513,5 тысячи рублей. Продается же препарат в одной из аптек Кемерова, 17 аптеках Новокузнецка, а также в Междуреченске, Белове и Прокопьевске. В других городах Кузбасса можно заказать доставку препарата. В большинстве случаев, провизоры заявили, что отпуск препарата ведется только по рецепту.

- Препарат рецептурный, поэтому все-таки лучше иметь рецепт от врача, - ответили в одной из аптек региона на вопрос, можно ли купить «Коронавир» без рецепта.

Коронавир на карте Кемерова. ФОТО: скриншот сайта

Отметим, что, согласно рецепту, на курс лечения потребуется две упаковки препарата. Активное действующее вещество – фавипировир. Сейчас его стоимость в большинстве аптек и при онлайн-заказе превышает МРОТ. Специалисты объяснили это тем, что цена в рознице так или иначе связана с ценой поставки в лечебное учреждение - и они должны быть одинаковыми. Кроме того, это - не аскорбинка, которую можно сжевать "просто так", а сложный препарат, который принимается только по назначению врача и под его контролем.

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