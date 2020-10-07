Путин подписал указ о награждении шахтеров Кузбасса. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

50 лучших представителей угольной отрасли Кузбасса получили медали и почетные звания. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Награды за большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу были вручены на торжественном приеме шахтеров. Каждого из награжденных поздравил губернатор региона Сергей Цивилев.

- Сегодня жизнь 2/3 населения Кузбасса так или иначе связана с угольной промышленностью. Наша область – уникальное место, единственный в России шахтерский регион. А шахтеры – это люди особой породы. Их отличают железная воля, ответственность, мужество, порядочность. И, конечно, профессионализм, который был отмечен на самом высоком уровне, — сказал Сергей Цивилев.

11 проходчиков, экскаваторов, механиков угольных предприятий были удостоены медалей «За заслуги перед Отечеством» II степени. 29 горнякам присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской ФедерацииКроме того, почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» удостоены 9 машинистов, водителей техники угольных предприятий.

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени губернатор также вручил Владимиру Клишину - главному научному сотруднику лаборатории Института угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук.