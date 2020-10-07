Россельхозбанк принял участие в крупнейшей отраслевой конференции по банкострахованию

2-я практическая конференция «Банкострахование. Эпоха экосистем», которая состоялась в Москве, прошла при участии Россельхозбанка.

Участники конференции обсудили развитие банковского страхования, роль страховых компаний в экосистемах, современные клиентские сервисы и каналы взаимодействия с новым поколением потребителей. Темой мероприятия также стали изменения структуры и динамики взаимодействия банков со страховыми компаниями.

В конференции приняли участие руководители страховых организаций, банков, регулирующих органов, аналитики финансового рынка. Россельхозбанк представила Анна Салманова, заместитель директора Департамента развития розничных продуктов и процессов.

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