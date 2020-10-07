Из Кузбасса на Байкал можно улететь на самолете

Из Кузбасса на Байкал можно улететь за смешные деньги Фото: Екатерина РОМАНОВА

Отправиться из Кузбасса в путешествие по Байкалу теперь можно на самолете. Причем цена на билеты приятно удивит.

Добраться до самого глубокого озера планеты или просто отправиться в Иркутск теперь можно на самолете ил Новокузнецка и Кемерова. При этом цена на билеты приятно удивит заядлых путешественников. Так, благодаря тому, что рейсы субсидированные, стоимость билетов начинается от 3315 рублей.

– Это субсидируемые рейсы, причём количество льготных мест на каждом не лимитировано. Льготой могут воспользоваться все без исключения, – прокомментировал открытие рейсов Александр Макин, начальник службы организации перевозок «ИрАэро».

По предварительным данным, субсидии будут действовать до конца ноября. Возможность их продления зависит от решения Правительства Российской Федерации.