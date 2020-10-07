Россельхозбанк и Сколково запускают акселератор технологических стартапов

Россельхозбанк и Фонд «Сколково» запускают совместный проект «Акселератор РСХБ» по поиску перспективных технологичных стартапов для финансового и агропромышленного секторов. Финалисты конкурса, предложившие интересные технологические разработки и подтвердившие эффективность своих решений, получат возможность реализовать пилотные проекты и впоследствии стать частью большой цифровой экосистемы Россельхозбанка.

По итогам «Акселератора РСХБ» жюри конкурса, включающее руководителей РСХБ и экспертов Фонда «Сколково», отберет 10 лучших технологических стартапов. Все финалисты получат финансовую и наставническую поддержку от Россельхозбанка и экспертов Фонда «Сколково» в продвижении проекта, а также доступ к возможностям цифровых экосистем РСХБ.

Победители получат возможность развития своих технологических решений по контракту с Россельхозбанком и выступят перед его руководством и Фондом «Сколково» 15 декабря 2020 года на территории инновационного центра в Москве.

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