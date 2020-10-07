Вспышку коронавируса обнаружили у мигрантов в Новокузнецке Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Массово заболели коронавирсуом работники одной из строительных фирм в Новокузнецке. Как оказалось, у первого заболевшего коронавирус протекал бессимптомно.

Сразу 21 работник одной из строительных организаций города Новокузнецка оказался болен коронавирусом. Все они работали в ООО «Прогресс-НК» и проживали в общежитии АО «Новокузнецкий рынок».

- Первый заболевший обследовался на COVID-19 с целью выезда на родину, не госпитализирован в ввиду отсутствия клинических проявлений болезни, после обследования проживал в изоляции в отдельной комнате общежития, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

И первый заболевший, и его заразившиеся коллеги – трудовые мигранты. После того, как был выявлен первый случай заболевания, компания организовала обследование остальных работающих. Тесты на коронавирус еще 20 сотрудников оказались положительными, при этом все они переносили заболевание в бессимптомной форме.

- 20 проживающих мигрантов в общежитии определены как контактные. Во всем общежитии была проведена дезинфекция. На сегодняшний день заболевшие изолированы на 3-м этаже общежития и получают лечение амбулаторно, - отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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