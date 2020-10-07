Установить больше камеры фиксаций ПДД попросил житель Кемерова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из автолюбителей из города Кемерово попросил городские власти установить дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД. При этом он назвал место, где они особенно необходимы.

Кемеровчанин разместил свою просьбу на портале «Кузбасс Онлайн». Он отметил, что потребность в дополнительных камерах есть на пересечении Октябрьского проспекта и Центрального проезда. При этом направлены камеры должны быть в сторону ТЦ «Лапландия», а не в сторону издательства «Кузбасс». Именно там частенько разворачиваются автомобили, при том, что в этом месте – двойная сплошная. Городские власти быстро отреагировали на сообющение и отметили, что специалисты МБУ «ЦОДД» провели наблюдение за перекрестком и отметили нарушения, о которых сообщил горожанин.

- Установка комплекса фотовидеофиксации в направлении ул. Тухачевского целесообразна. В связи с этим, решение вопроса об установке комплексов фотовидеофиксации находится в компетенции указанной организации, - отметили в администрации города. - Сообщаем, что Ваше обращение направлено в ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» для рассмотрения и принятия мер.