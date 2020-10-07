Болельщикам разрешили ходить на спортивные матчи в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Кузбасса разрешили зрителям посещать спортивные матчи, которые проходят в помещениях.

Кузбасские болельщики смогут присутствовать на спортивных соревнованиях, которые проводятся на закрытых объектах – такое распоряжение опубликовано на сайте Правительства Кузбасса. Так, поклонники спорта смогут болеть за свои любимые команды во время официальных календарных матчей, которые проводят профессиональные спортивные лиги на территории области.

На каждом спортивном состязании будут соблюдаться меры противодействия коронавирусу. Так, ежедневно должны обрабатываться зрительские места, все контактные поверхности. Болельщиков будут рассаживать с соблюдением социальной дистанции. Отметим, это правило не касается членов одной семьи и сопровождающих лиц.

- Распоряжение будет действовать до конца октября, - сообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Отметим также, что ранее в Кузбассе болельщикам разрешили присутствовать на спортивных соревнованиях, если ни проводятся на открытых стадионах. При этом заполненность спортивного сооружения не должна превышать 50 процентов.

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