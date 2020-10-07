Что такое Сибирский тракт и где он находится? Какое отношение имеет к нему Беринг? Проходил ли тракт по территории Кузбасса? Ответы на эти вопросы можно будет получить в субботу, 10 октября.

Кузбассовцев приглашают прогуляться Московско-Сибирскому тракту. ФОТО: Кузбасский государственный краеведческий музей

В Кузбасском государственном краеведческом музее в ближайшие выходные пройдет лекция о «Московско-Сибирском сухопутном тракте». Ее слушатели узнают о том, когда и как прокладывался Сибирский тракт и проходил ли он по территории Кузбасса, какое отношение имеет к тракту Витус Беринг и как организовывали извоз, что такое подводная гоньба и чем каторжный этап отличался от полуэтапа?

На все вопросы, которые касаются Московско-Сибирского тракта ответит Людмила Скрябина, автор более 20 научных публикаций по этнографии и истории Сибири, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Томская Писаница» Людмила Анатольевна Скрябина.

Лекция будет транслироваться на платформу Министерства культуры РФ «Культурный стриминг» 10 октября в 11:00. Для удобства общения со слушателями и сохранения традиционного диалога между лектором и аудиторией трансляция будет осуществляться на YouTube канала Кузбасского государственного краеведческого музея и будет открыта вторая трансляция в Инстаграм @kuzbasskray