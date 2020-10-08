Видимость в Кузбассе сократится до тысячи метров из-за мокрого снега Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе в четверг, 8 октября, из-за осадков в виде мокрого снега существенно сократится видимость - всего до тысячи метров. Об этом сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Согласно прогнозам, ночью по области ожидается 0… -5 градусов, днем потеплеет до -3… +2. Будет дуть северо-западный ветер: ночью со скоростью 5-10, метров в секунду с порывами до 13-18 метров, а днем со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров. Ожидается облачная погода, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами будут налипания мокрого снега. На дорогах гололедица.

В Кемерове ночью 8 октября ожидается -3… -5 градусов, днем столбики термометров покажут 0… +2. Северо-западный ветер разовьет скорость 5-10 метров в секунду ночью и 4-9 днем.

- 8 октября на территории Кемеровской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами отложения мокрого снега, ухудшение видимости при осадках до тысячи метров. На дорогах гололедица, - сообщили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра.