День жестянщика в Кузбассе: готовимся к гололедице Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ближайшие дни в Кузбассе будет царить непогода. Мокрый снег и гололедица могут спровоцировать ДТП - об этом предупреждают сотрудники ГИБДД и синоптики.

- 8 октября на территории области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица, ухудшение видимости при осадках до одного километра, - предупреждают сотрудники ГИБДД.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В свою очередь, синоптики отмечают, что в течение всего дня будут идти умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами ожидаются отложения и налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица. Температура воздуха днем не превысит -3… +2 градусов, порывы северо-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду.

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