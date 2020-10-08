Отчетная конференция «700 дней. Строим Кузбасс» пройдет 8 октября. ФОТО: пресс-служба АПК

В 10 часов утра начнется отчетная конференция, на которой губернатор Сергей Цивилев ответит на вопросы, посвященные итогам 700 дней подготовки празднования 300-летия Кузбасса

Пресс-конференция назначена на 8 октября, и с 10 часов утра все желающие смогут присоединиться к прямой трансляции, которая будет доступна на телеканале «Кузбасс 1», в инстаграме Сергея Цивилева и на YouTube-канале «Цивилев. Live».

Напомним, отчетные пресс-конференции проводятся в преддверии празднования 300-летия Кузбасса раз в 100 дней. На них освещаются основные достижения в разных отраслях экономики и сферах жизни. В прошлый раз пресс-конференция проходила 2 июня. Она называлась «600 дней. Кузбасс после коронавируса» и была посвящена не только подготовке к празднику, но и жизни региона в целов во время пандемии коронавируса.