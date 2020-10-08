Кузбассовцы остались без интернета Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Перебои в работе интернета случились у жителей Кузбасса. Как оказалось, отсутствие связи напрямую связано с аварией.

Утром 8 октября у интернет-пользователей одного из провайдеров в Кузбассе пропал выход в интернет.

- Утром встала, хотела перед работой посмотреть, что в мире происходит, а интернета нет. Позвонила в техподдержку, а там сказали, что это – авария, - сообщила нам читательница Татьяна Медникова.

Причиной исчезновения связи оказалась авария на сетях - об этом сообщили в пресс-службе компании "Ростелеком", абоненты которой остались без интернета. Специалисты сразу же после обнаружения неполадки приступили к ее устранению.

- На сети "Ростелекома "возникла техническая проблема, выполняются работы для ее устранения, доступ к сети Интернет для вновь подключающихся абонентов будет восстановлен в течении часа,- отметили в пресс-службе.