Власти Кузбасса рассказали о ситуации с коечным фондом для заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Кузбасские власти рассказали о ситуации с коечным фондом в Кузбассе. Пока свободные места для пациентов есть.

На данный момент только 30-35 процентов случаев коронавируса и внебольничных пневмоний имеют показания для лечения в стационаре. Также, помимо заболевших, ежедневно появляются и выписанные пациенты, а в медучреждениях открываются дополнительные койки.

- На 08.10.2020 - коечный фонд для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями в Кузбассе составляет 3019. Из них занято - 2651, свободно - 368 коек, - сообщили в областном оперштабе. - Готовятся к открытию 470 резервных коек на базе медицинских организаций: Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра (Кемерово), Прокопьевской городской больницы, Ленинск-Кузнецкой городской больницы № 1, Новокузнецкой городской клинической больницы № 1.

Для лечения как амбулаторных, так и стационарных пациентов используются противовирусные, антимикробные препараты, интраназальные интерфероны, противокашлевые, муколитические средства, препараты, профилактирующие образование тромбов. В стационаре дополнительно может использоваться увлажненный кислород, моноклональные антитела, антиковидная плазма и другое. Дефицита лекарственных препаратов нет.