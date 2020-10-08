Роспотребнадзор закрыл в Кузбассе магазины, детские сады и парикмахерские Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Кузбасса после проверок закрыл ряд предприятий и учреждений, в числе которых - парикмахерские, детские сады, магазины и другие. Там были выявлены нарушения профилактических мероприятий.

В период с 28 сентября по 4 октября по поступившей информации о несоблюдении профилактических и дезинфекционных мер проведены проверки 57 субъектов: 16 магазинов, торгующих пищевыми продуктами, 10 магазинов, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, шести транспортных предприятий, двух промышленных объекта, 12 учреждений дошкольного и дополнительного образования детей, а также 11 других предприятий и учреждений.

Были выявлены такие нарушения, как несоблюдение масочного режима, отсутствие дезинфицирующих средств, социальной дистанции, уборки помещений, контроля за температурой тела персонала.

Как сообщили в ведомстве, за указанный период судами вынесены 24 постановления о привлечении к административной ответственности и приостановлении работы 18 предприятий торговли, одного предприятия общепита, двух парикмахерских, одного транспортного предприятия и двух дошкольных учреждений.

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