Сколько свободных коек для больных коронавирусом осталось в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, сколько свободных коек для больных коронавирусом осталось в Кузбассе и есть ли резерв, рассказала во время пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По словам губернатора, изначально в Кузбассе организовали такое количество коек, которое превышало требования – 2670. Сейчас дополнительно открываются еще 200 коек, готовятся еще 500. Однако в связи с высоким ростом числа новых заболевших COVID-19, именно в инфекционные стационары попадают лишь те, кто действительно нуждается в беспрерывном врачебном контроле.

В отличие от начала пандемии, когда каждый заболевший проводил в больнице не менее трех недель, сейчас врачи выписывают пациентов, чье состояние стремительно улучшается и не вызывает опасений, через пять дней.

Сергей Цивилев отметил, что сейчас в Кузбассе имеется резерв в 370 коек. А благодаря новой системе контроля за здоровьем с коронавирусом их число постепенно будет расти.